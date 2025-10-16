"Klimaschutz statt Abhängigkeit" - Burgenland setzt auf eigene Energie

Der burgenländische Landtag hat am Donnerstag ein neues Klimaschutzgesetz beschlossen. Damit werden die Ziele Energieunabhängigkeit und Klimaneutralität bis 2040 gesetzlich verankert. „Während der Bund fossile Abhängigkeiten verlängert, schaffen wir im Burgenland Unabhängigkeit und Sicherheit“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne).

Das Gesetz soll sicherstellen, dass Unternehmen und Haushalte künftig von stabilen Energiepreisen profitieren, die auf heimische Sonnen- und Windkraft setzen. Gleichzeitig sollen CO₂-Emissionen soweit gesenkt werden, dass verbleibende Mengen durch Kohlenstoffsenken wie Wälder oder Böden ausgeglichen werden. Das steht im neuen Gesetz Das neue Gesetz verpflichtet das Land zu einem klimafreundlichen Budget und sieht einen jährlichen Klimacheck für Gesetze, Verordnungen und größere Bauvorhaben vor. Bis 2030 soll auch die Landesverwaltung klimaneutral arbeiten – durch den Umstieg auf erneuerbare Energie und E-Mobilität.