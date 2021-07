Burgenland: Keller mussten von Feuerwehrleuten ausgepumpt werden

Die heftigen Gewitter am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag haben die Feuerwehren auch im Burgenland gefordert. Hauptsächlich galt es, überflutete Keller auszupumpen, hieß es aus der Landessicherheitszentrale. Betroffen waren die Bezirke Neusiedl am See, Mattersburg und Eisenstadt-Umgebung. Auch in der Landeshauptstadt rückten die Einsatzkräfte zu Auspumparbeiten aus.

In Potzneusiedl und Neudorf bei Parndorf mussten insgesamt vier Wehren Aufräumarbeiten leisten. Steinbrunn, Zillingtal, Sigleß und Pöttsching waren ebenfalls von den Unwettern betroffen.