Zellenbrand Eisenstadt: St. Pölten übernimmt Ermittlungen

Das Verfahren um den Häftling, der bei einem Brand in seiner Zelle in der Justizanstalt Eisenstadt ums Leben gekommen ist, wurde an die Staatsanwaltschaft St. Pölten abgetreten, wie die APA berichtet.

Der Mann dürfte das Feuer mit einem Feuerzeug selbst entzündet haben, eine Obduktion wurde bereits von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt in Auftrag gegeben. Es wird wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt ermittelt.