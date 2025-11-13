Burgenland zahlt zehn Millionen Euro an Gemeinden vorzeitig aus

Früher als sonst haben die burgenländischen Gemeinden heuer einen Teil der Bedarfszuweisungen erhalten. Zehn Millionen Euro wurden bereits Anfang der Woche - und nicht wie üblich erst Ende Dezember - überwiesen, um die Kommunen schon jetzt finanziell zu unterstützen und die Liquidität und Leistungsfähigkeit zu sichern, teilte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Der Restbetrag soll inklusive Projektförderungen mit Jahresende fließen.