Brandalarm in zwei Orten: Feuerwehren im Einsatz

Gleich zwei Brände hielten am Mittwochabend Feuerwehren in verschiedenen Landesteilen auf Trab. Sowohl in Markt Neuhodis (Bezirk Oberwart) als auch in Andau (Bezirk Neusiedl am See) wurden die Einsatzkräfte zu Brandeinsätzen alarmiert.

In Markt Neuhodis brach kurz vor 19.30 Uhr ein Zimmerbrand aus. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, eine Person erlitt Verdacht auf Rauchgasvergiftung und wurde vom Roten Kreuz versorgt.

Vier Feuerwehren – Markt Neuhodis, Althodis, Rechnitz und Dürnbach – standen mit rund 60 Kräften im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.