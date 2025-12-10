Crash mit 3 Autos: 3 Verletzte nach Unfall im Südburgenland

Am Dienstagabend kam es auf der B63a zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen . Die Stadtfeuerwehr Oberwart wurde gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei alarmiert.

Auf der B63a bei Oberwart kollidierten drei Fahrzeuge. Drei Personen wurden verletzt, die Feuerwehr stand rund 1,5 Stunden im Einsatz.

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten drei Fahrzeuge. Dabei wurden drei Personen unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz Oberwart erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr übernahm das Absichern der Unfallstelle, stellte den Brandschutz her und unterstützte die Rettungskräfte bei der Versorgung der Verletzten. Nach dem Abtransport der Patienten wurden die Unfallfahrzeuge geborgen und die Fahrbahn gereinigt.