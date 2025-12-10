Crash mit 3 Autos: 3 Verletzte nach Unfall im Südburgenland
Drei Autos kollidierten am Dienstagabend – mehrere Verletzte und Großeinsatz der Einsatzkräfte.
Am Dienstagabend kam es auf der B63a zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Die Stadtfeuerwehr Oberwart wurde gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei alarmiert.
Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten drei Fahrzeuge. Dabei wurden drei Personen unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz Oberwart erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehr übernahm das Absichern der Unfallstelle, stellte den Brandschutz her und unterstützte die Rettungskräfte bei der Versorgung der Verletzten. Nach dem Abtransport der Patienten wurden die Unfallfahrzeuge geborgen und die Fahrbahn gereinigt.
Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.
