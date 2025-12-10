Großeinsatz

Crash mit 3 Autos: 3 Verletzte nach Unfall im Südburgenland

Ein Auto mit stark beschädigter Front steht auf einer Straße, umgeben von Einsatzkräften und weiteren Fahrzeugen.
Drei Autos kollidierten am Dienstagabend – mehrere Verletzte und Großeinsatz der Einsatzkräfte.
10.12.25, 20:49
Am Dienstagabend kam es auf der B63a zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Die Stadtfeuerwehr Oberwart wurde gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei alarmiert.

Ein Feuerwehrfahrzeug steht nachts mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Landstraße.

Auf der B63a bei Oberwart kollidierten drei Fahrzeuge. Drei Personen wurden verletzt, die Feuerwehr stand rund 1,5 Stunden im Einsatz.

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten drei Fahrzeuge. Dabei wurden drei Personen unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz Oberwart erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr übernahm das Absichern der Unfallstelle, stellte den Brandschutz her und unterstützte die Rettungskräfte bei der Versorgung der Verletzten. Nach dem Abtransport der Patienten wurden die Unfallfahrzeuge geborgen und die Fahrbahn gereinigt.

Ein Auto wird nachts von einem Kran auf einen Lkw gehoben, während Feuerwehrleute daneben stehen.

Drei Verletzte forderte am Dienstagabend ein Verkehrsunfall auf der B63a bei Oberwart. Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz standen im Einsatz.

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. 

