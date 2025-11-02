Zwei Unfälle am Wochenende: Pkw überschlägt sich, Auto rammt Laterne

Zwei Verkehrsunfälle hielten am Wochenende Feuerwehren im Land auf Trab – in Neusiedl am See und in Rohr im Burgenland. Am Sonntagmorgen (2. November) kam in Neusiedl ein Pkw in der Ludwig-Boltzmann-Straße aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach (Foto oben).

Der Lenker wurde vom Rettungsdienst betreut, blieb laut Feuerwehr aber unverletzt. Die Einsatzkräfte der FF Neusiedl am See bargen das Fahrzeug, banden ausgelaufene Flüssigkeiten und reinigten die Fahrbahn. Während der Bergungsarbeiten musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Auto schleifte Laterne 70 Meter mit Bereits in den frühen Morgenstunden war es am Samstag in Rohr zu einem weiteren Unfall gekommen: Ein Auto touchierte eine Straßenlaterne und schleifte sie rund 70 Meter mit.

Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr Rohr abtransportiert.