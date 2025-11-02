Straßenverkehr

Zwei Unfälle am Wochenende: Pkw überschlägt sich, Auto rammt Laterne

Ein Auto liegt auf dem Dach auf der Straße, während Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei vor Ort sind.
Zwei Unfälle im Burgenland: In Neusiedl überschlug sich ein Pkw, in Rohr rammte ein Auto eine Laterne – beide Lenker blieben unverletzt.
02.11.25, 14:59
Zwei Verkehrsunfälle hielten am Wochenende Feuerwehren im Land auf Trab – in Neusiedl am See und in Rohr im Burgenland.

Am Sonntagmorgen (2. November) kam in Neusiedl ein Pkw in der Ludwig-Boltzmann-Straße aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach (Foto oben).

Der Lenker wurde vom Rettungsdienst betreut, blieb laut Feuerwehr aber unverletzt. Die Einsatzkräfte der FF Neusiedl am See bargen das Fahrzeug, banden ausgelaufene Flüssigkeiten und reinigten die Fahrbahn. Während der Bergungsarbeiten musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Auto schleifte Laterne 70 Meter mit

Bereits in den frühen Morgenstunden war es am Samstag in Rohr zu einem weiteren Unfall gekommen: Ein Auto touchierte eine Straßenlaterne und schleifte sie rund 70 Meter mit.

Mehrere Feuerwehrleute bergen ein beschädigtes Auto mit einem Kran, während ein umgestürzter Laternenmast auf der Straße liegt.

Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr Rohr abtransportiert.

Drei Feuerwehrmitglieder und eine First Responderin, die in der Nähe wohnen, eilten sofort zum Unfallort und leisteten Erste Hilfe. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt. Die Feuerwehr Rohr sicherte die Unfallstelle, entfernte Trümmerteile und übergab die Bergung des Fahrzeugs an die Feuerwehr Stegersbach.

Insgesamt standen in beiden Fällen mehr als 30 Einsatzkräfte im Dienst.

