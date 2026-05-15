Diesel im großen Stil abgezapft: Duo im Burgenland festgenommen

Zwei Männer sind nach zahlreichen Diebstählen von Diesel aus Bewässerungsaggregaten im Bezirk Neusiedl am See festgenommen worden. Ein 53-jähriger Ungar wurde auf frischer Tat ertappt, ein 23-jähriger Rumäne soll dabei als Auftraggeber fungiert haben, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag.

Von Anfang April bis 11. Mai ist in den Gemeinden St. Andrä am Zicksee, Tadten und Frauenkirchen immer wieder Dieseltreibstoff aus den Bewässerungsaggregaten abgezapft worden. Bei einer Schwerpunktaktion der Polizei am Montagabend wurde dann der 53-Jährige erwischt, als er sich gerade an einem Aggregat zu schaffen machte. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

In weiterer Folge konnte am Mittwoch auch der mutmaßliche junge Auftraggeber ausgeforscht und dingfest gemacht werden. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.