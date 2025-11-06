Burgenland verschiebt Budgetrede: Doskozil ist noch rekonvaleszent

Die für kommende Woche geplante Budgetrede im Burgenländischen Landtag wird verschoben. Wie aus dem Büro von Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf (SPÖ) mitgeteilt wurde, soll sie nun im Rahmen einer Sondersitzung am 28. November stattfinden.

Grund für die Verschiebung ist der Gesundheitszustand von Landeshauptmann und Finanzreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ), der sich nach einer Kehlkopfoperation noch in der Genesungsphase befindet.

Misstrauensantrag wird vertagt

Bereits im Vorjahr war Doskozil bei der Budgetrede verhindert. Damals übernahm Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) die Präsentation des Budgets – ebenfalls in einer Sondersitzung.