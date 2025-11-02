Bildungsregionen: Positive Bilanz seit dem Start im September

Das Burgenland geht neue Wege in der Bildungsorganisation: Seit September ist die Schullandschaft in zwei Bildungsregionen – Nord und Süd – gegliedert. Damit reagiert das Land auf unterschiedliche Bevölkerungsentwicklungen und regionale Bedürfnisse.

Ziel sei es, allen Kindern gleiche Chancen auf Bildung zu bieten, wird betont. „Jedes Kind soll unabhängig von Einkommen oder Wohnort die besten Rahmenbedingungen vorfinden“, sagt dazu Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die neuen Regionen ermöglichen gezielte Förderung und bedarfsgerechte Unterstützung in allen Landesteilen. Die Leiter der Regionen Auch Bildungslandesrätin Daniela Winkler sieht darin einen wichtigen Schritt: „Während in manchen Gegenden die Kinderzahlen steigen, sinken sie in anderen. Durch regionale Steuerung können wir frühzeitig reagieren, Synergien nutzen und Doppelgleisigkeiten vermeiden.“ So werde sichergestellt, dass jedes Kind – vom Norden bis zum Süden – gleiche Chancen erhält.