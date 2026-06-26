Wie 90 Millionen Euro die Müllentsorgung im Burgenland verändern

Die Unternehmensgruppe Burgenländischer Müllverband (BMV) und Umweltdienst Burgenland (UDB) hat seit 2020 rund 90 Millionen Euro in die Modernisierung und Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft im Burgenland investiert. Ziel ist es, Versorgungssicherheit, Servicequalität sowie Umwelt- und Klimaschutz langfristig sicherzustellen.

Trotz deutlich steigender Kosten – etwa bei Treibstoff und Energie – von bis zu 60 Prozent in den vergangenen sechs Jahren wurde die Leistungsfähigkeit weiter ausgebaut. Die Versorgung im gesamten Bundesland konnte damit stabil gehalten und gleichzeitig modernisiert werden.