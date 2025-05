Bürgerbefragung: Neusiedler Adventdorf kehrt ins Zentrum zurück

Das Neusiedler Adventdorf war in den vergangenen Wochen eines der dominierenden Gesprächsthemen in der Bezirkshauptstadt. Nicht etwa, weil Mitte Mai die Vorfreude auf Weihnachten schon so groß wäre, sondern weil eine Debatte um den Standort des alljährlichen Weihnachtsmarktes ausgebrochen war – der in einer Abstimmung gipfelte, an der bis vergangenen Freitag alle Neusiedlerinnen und Neusiedler teilnehmen konnten.