Brezinas Musical "Die fliegende Burg" startet in Mattersburg

Im Kulturzentrum Mattersburg feiert am Samstag das neue Familienmusical "Die fliegende Burg" , basierend auf einer Buchreihe von Thomas Brezina , Premiere. Es sind außerdem weitere 18 Schultheater-Aufführungen vorgesehen.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der zusammen mit dem Thomas Brezina sowie dem Komponisten des Musicals, Gerhard Krammer , die Eigenproduktion der Kulturbetriebe Burgenland am Dienstag vorstellte, freut sich, dass der Schriftsteller mit der "fliegenden Burg" im Burgenland gelandet ist.

Hauptakteur des Stücks ist das spukende Mangalitzaschwein Sigi, das zusammen mit einem Ritterfrosch, einem bellenden Pferd, einer blaue Störchin und einem fliegenden Karpfen ein spannendes Abenteuer erlebt. Regie führt Terry Chladt, der selbst den hinterhältigen Ritter Rax Ross auf der Bühne darstellt.

Diese fünf heimischen Tiere sind laut Brezina "anders". Das Musical soll die Bedeutung von Freundschaft und Zusammenhalt hervorheben, die für Thomas Brezina eine besonders große Rolle spielen. "Ich will Kinder dafür begeistern, und das geht am besten mit Geschichten", so Brezina. Doskozil lobt den Autor für sein Talent, eine Brücke zu den Kindern schlagen zu können. Dazu gehört auch die Tätigkeit, wieder neue Zugänge zum Lesen für Kinder zu finden.