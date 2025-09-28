Großeinsatz im Burgenland: Ehepaar aus brennendem Haus gerettet
Insgesamt acht Feuerwehren sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Brand in St. Michael (Bezirk Güssing) im Einsatz gewesen. Das Feuer war von der Garage ausgegangen und hatte sich auf den Dachstuhl des Nebengebäudes ausgebreitet. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl in Vollbrand. Ein älteres Ehepaar, das zu dem Zeitpunkt im Haus geschlafen hatte, wurde von der Feuerwehr geweckt und unverletzt ins Freie gerettet, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Güssing mit.
Dichte Rauchentwicklung und große Hitze erschwerten die Arbeit. Die Feuerwehr musste Teile des Daches, Fassadenverkleidungen und andere Bauteile öffnen, um den Brand zu löschen. Für das Löschwasser wurden Zubringerleitungen gelegt und ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet. Eine Drohne erkundete die Lage. Gegen 2.30 Uhr konnte "Brand aus" gegeben werden. Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf den Wohnbereich übergriff. Die Brandursache ist noch ungeklärt.
An dem Einsatz waren die Feuerwehren St. Michael, Güssing, Güttenbach, Neuberg, Pinkafeld, Schallendorf, Gamischdorf und Rauchwart sowie Rotes Kreuz und Polizei beteiligt.
Kommentare