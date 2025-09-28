Großeinsatz im Burgenland: Ehepaar aus brennendem Haus gerettet

Insgesamt acht Feuerwehren sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Brand in St. Michael (Bezirk Güssing) im Einsatz gewesen. Das Feuer war von der Garage ausgegangen und hatte sich auf den Dachstuhl des Nebengebäudes ausgebreitet. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl in Vollbrand. Ein älteres Ehepaar, das zu dem Zeitpunkt im Haus geschlafen hatte, wurde von der Feuerwehr geweckt und unverletzt ins Freie gerettet, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Güssing mit.