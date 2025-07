Steiermark: Mitternächtlicher Brand in Bäckerei

In einer Bäckerei in Eggersdorf (Bezirk Graz-Umgebung) ist in der Nacht auf Samstag ein Brand ausgebrochen.

Der Betriebsleiter (48) und ein Lehrling (17) wurden vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins LKH Graz gebracht. Drei Feuerwehren mit insgesamt 60 Kräften standen im Einsatz, um das Übergreifen der Flammen auf den gesamten Betrieb zu verhindern. Die Höhe des Sachschadens stand laut Mitteilung der Polizei am Samstag noch nicht fest.