Blasen statt Bauen: Zeitreise in die Vergangenheit unter Betonkuppel

Dann was seit 800 bis 600 Jahren v. Chr. unter riesigen Erdhügeln verborgen ist, bekommt ein modernes Gegenstück in Form eines multimedialen Schauraums, der sich in dieser Woche in Schandorf wie von selbst aufgerichtet hat: Mit Luft, Seilen und mathematischer Präzision verwandelte sich flacher Beton in ein hochkomplexes Bauwerk.