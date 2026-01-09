Ein Jahr nach dem Spatenstich: Bildungscampus nimmt Gestalt an

Rund ein Jahr nach dem Spatenstich schreiten die Arbeiten am Bildungscampus Eisenstadt planmäßig voran. Bei einer Baustellenbesichtigung informierten sich Bildungslandesrätin Daniela Winkler und Bürgermeister Thomas Steiner gemeinsam mit den Projektverantwortlichen der Projektentwicklung Burgenland (PEB), Thomas Rosner und Christian Weiß, über den aktuellen Stand.

„Der Bildungscampus Eisenstadt ist ein Beispiel dafür, wie gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Land funktioniert. Gemeinsam schaffen wir einen Ort, der nicht nur den Kindern optimale Lern- und Betreuungsmöglichkeiten bietet, sondern auch die Familien unterstützt“, erklärte Steiner. Projekt nimmt Gestalt an Der Rohbau des Bildungscampus ist bereits abgeschlossen – Fundament, Keller, Turnsaal und wesentliche Teile des Erdgeschosses sind fertiggestellt. Besonders positiv wurde der unfallfreie Bauverlauf hervorgehoben. „Ein Jahr nach dem Spatenstich sehen wir deutlich, wie rasch dieses Projekt Gestalt angenommen hat. Der fertiggestellte Rohbau macht die Dimensionen des Bildungscampus bereits gut sichtbar“, so der Bürgermeister.