Ein Jahr nach dem Spatenstich: Bildungscampus nimmt Gestalt an
Zusammenfassung
- Der Rohbau des Bildungscampus Eisenstadt ist fertiggestellt, die Arbeiten liegen im Zeitplan.
- Das Projekt wird von Land Burgenland, Stadt Eisenstadt und allen Fraktionen gemeinsam getragen.
- Die Fertigstellung ist für das Sommersemester 2027 vorgesehen, die Gesamtkosten betragen rund 14,6 Millionen Euro.
Rund ein Jahr nach dem Spatenstich schreiten die Arbeiten am Bildungscampus Eisenstadt planmäßig voran. Bei einer Baustellenbesichtigung informierten sich Bildungslandesrätin Daniela Winkler und Bürgermeister Thomas Steiner gemeinsam mit den Projektverantwortlichen der Projektentwicklung Burgenland (PEB), Thomas Rosner und Christian Weiß, über den aktuellen Stand.
„Der Bildungscampus Eisenstadt ist ein Beispiel dafür, wie gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Land funktioniert. Gemeinsam schaffen wir einen Ort, der nicht nur den Kindern optimale Lern- und Betreuungsmöglichkeiten bietet, sondern auch die Familien unterstützt“, erklärte Steiner.
Projekt nimmt Gestalt an
Der Rohbau des Bildungscampus ist bereits abgeschlossen – Fundament, Keller, Turnsaal und wesentliche Teile des Erdgeschosses sind fertiggestellt. Besonders positiv wurde der unfallfreie Bauverlauf hervorgehoben. „Ein Jahr nach dem Spatenstich sehen wir deutlich, wie rasch dieses Projekt Gestalt angenommen hat. Der fertiggestellte Rohbau macht die Dimensionen des Bildungscampus bereits gut sichtbar“, so der Bürgermeister.
Auch Landesrätin Winkler betonte die Bedeutung des Projekts: „Eisenstadt wächst stetig, und mit ihr der Bedarf an erstklassigen Bildungsplätzen. Es geht nicht nur um Gebäude, sondern um Lebensräume, in denen sich Kinder entfalten können. Jeder Euro, den wir heute investieren, ist eine Investition in die Zukunft und die Chancengerechtigkeit unserer Kinder.“
Der Bildungscampus entsteht in direkter Nachbarschaft zu HTL, HAK, Leichtathletikarena und Sportzentrum und vereint künftig Bildung, Betreuung und Bewegung an einem Standort. In der ersten Ausbaustufe entstehen eine Volksschule mit vier Klassen, drei Kindergartengruppen, eine Krippengruppe und eine teilbare Turnhalle. Das Gebäude umfasst drei Ebenen – Keller, Erdgeschoss und erstes Obergeschoss – und ist bereits auf eine spätere Erweiterung vorbereitet.
Die Fertigstellung ist für das Sommersemester 2027 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen rund 14,6 Millionen Euro, davon finanziert das Land Burgenland über die PEB etwa 7,3 Millionen Euro.
