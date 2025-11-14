Bezirk Güssing: VGT zeigt Mensdorff-Pouilly wegen Jagdgatter an

Vor zwei Jahren wurde die Gatterjagd im Burgenland verboten. Ein Jagdgatter, das Alfons Mensdorff-Pouilly in Unterbildein betrieben hatte, musste infolge dessen aufgelassen werden.

Der „Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) will nun herausgefunden haben, dass besagtes Jagdgatter nach wie vor besteht. Mehr noch: Beim Lokalaugenschein mehrerer Tierschützer habe vor Ort gerade eine Treibjagd stattgefunden – mehrere kapitale Mufflons und ein toter, kopfloser Hirsch wurden fotografisch festgehalten.

Das Jagdgebiet sei vollständig wilddicht umfriedet, behauptet VGT-Obmann Martin Balluch – was gemäß burgenländischem Jagdgesetz seit 2023 verboten ist. Der VGT erstattete laut eigenen Angaben Anzeige gegen Mensdorff-Pouilly.