Vor Geldübergabe: Betrüger im Wohnzimmer des Opfers verhaftet

Weil eine 53-jährige Südburgenländerin kurz vor der Geldübergabe doch noch misstrauisch wurde und ihren Bruder verständigte, der die Polizei alarmierte, konnte ein Betrug gerade noch verhindert werden. Ein 19-jähriger Österreicher, der einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag abholen wollte, wurde am Dienstag im Wohnzimmer der 53-Jährigen im Bezirk Oberwart verhaftet, berichteten Burgenlands Kripo-Chef Gerhard Braunschmidt und Abteilungsinspektor Johannes Ankerl am Freitag in Eisenstadt.

Weil sich derartige Fäller häufen, appellierte die Polizei einmal mehr "misstrauisch" zu sein und sich niemals unter Druck setzen zu lassen. Die Frau ist am Montag per SMS von einem angeblichen IT-Mitarbeiter einer Bank zunächst aufgefordert worden, ihre Bankdaten über einen Link bekannt zu geben und später, Bargeldbestände herauszugeben. Insgesamt sieben Mal wurde sie dabei von den mutmaßlichen Betrügern angerufen. Sie hob letztlich tatsächlich einen fünfstelligen Betrag ab, wandte sich dann aber doch - rund 45 Minuten vor der geplanten Übergabe - an ihren Bruder, obwohl die Anrufer sie zu "strengster Geheimhaltung" aufgefordert hatten. Der Bruder schaltete umgehend die Polizei ein, die zeitgleich mit dem Abholer beim Haus der Frau eintraf.