Besonders Rotweinbauern stellen die Frage „Sein oder Nichtsein“

„Die Winzer sind an einem Punkt angelangt, wo es um Sein oder Nichtsein geht“, ließ die Einschätzung von Landwirtschaftskammerpräsident Niki Berlakovich an Deutlichkeit nichts vermissen. Der Kammerpräsident und Spitzen des heimischen Weinbaus und des Weintourismus riefen am Mittwoch in einem Weinbaubetrieb in Wulkaprodersdorf zur „Absicherung des heimischen Weinbaus“ auf. Dabei entscheidet sich das Schicksal nicht im Weingarten, sondern am Marktplatz.

Denn während die Qualität der heurigen Weinernte „herausragend“ sei, so Johannes Schmuckenschlager, Präsident des Österreichischen Weinbauverbands, seien sinkender Rotwein-Konsum und niedrige Traubenpreise mehr als herausfordernd für die Weinbauern. Rote Trauben am Boden „Was bringt Topqualität, wenn ich dafür nicht dementsprechend bezahlt bekomme“, ergänzte Schmuckenschlagers burgenländisches Pendant, Andreas Liegenfeld, und brachte das Dilemma so auf den Punkt: „Die Ernte ist hui, aber der Markt ist pfui.“ Beim Rotwein gebe es jährlich einen Konsumrückgang von vier bis fünf Prozent.