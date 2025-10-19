Kollision mit Hirsch auf der B50: Fast jede Stunde stirbt ein Wildtier

Ein Verkehrsunfall auf der B50 Richtung Steinberg hat am Samstagmorgen einen Einsatz der Feuerwehr Oberpullendorf ausgelöst. Laut den Einsatzkräften war ein Pkw mit einem Hirsch kollidiert , das Tier wurde dabei getötet.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen – darunter SRF-A, WLF-K und RLF-A – aus. Die Bundesstraße wurde während der Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt, die Unfallstelle ausgeleuchtet und ein Brandschutz aufgebaut.

Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Feuerwehr dankte der Polizeiinspektion Oberpullendorf für die gute Zusammenarbeit.

Fast jede Stunde stirbt ein Wildtier

Im Burgenland werden jährlich tausende Wildtiere Opfer des Straßenverkehrs. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) kamen im Jagdjahr 2024/25 insgesamt 7.548 Wildtiere ums Leben – die meisten im Bezirk Neusiedl am See, gefolgt von Oberwart und Oberpullendorf. Damit stirbt fast jede Stunde ein Wildtier. Bei Wildunfällen wurden 18 Personen verletzt.