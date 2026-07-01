55 neue Führungskräfte für die Polizei im Burgenland ausgemustert

Die Partnerschaft zwischen der Wirtschaftskammer Burgenland (WKB) und der Landespolizeidirektion (LPD) trägt erste Früchte. Nachdem im vergangenen Herbst eine Außenstelle der Polizeischule im WKB-Gebäude in Eisenstadt eröffnet wurde, fand vergangene Woche die erste Ausmusterung am neuen Standort statt. Mit einem Festakt wurden 55 Polizistinnen und Polizisten für neue Aufgaben ausgemustert. Während 28 Absolventinnen und Absolventen eines Ergänzungslehrgangs künftig den Exekutivdienst im Burgenland verstärken, schlossen weitere 27 burgenländische Bedienstete den Grundausbildungslehrgang für dienstführende Beamtinnen und Beamte (E2a) erfolgreich ab.

Der Ergänzungslehrgang wurde von acht Frauen und 20 Männern abgeschlossen. Sie werden künftig unter anderem im Streifen-, Verkehrs- und Kriminaldienst eingesetzt. Auf Auf Führungsaufgaben vorbereitet Der E2a-Lehrgang bereitet Polizistinnen und Polizisten auf Führungsaufgaben vor. Die Absolventinnen und Absolventen koordinieren künftig Einsätze, treffen operative Entscheidungen und übernehmen Verantwortung in ihren Dienststellen. In der Wirtschaftskammer gab es drei Klassen für den E2a-Lehrgang. Neben den 27 burgenländischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nahmen auch 42 Bedienstete der Landespolizeidirektion Wien sowie ein Mitarbeiter des Innenministeriums teil.

Takacs: „Ein Meilenstein“ Bundespolizeidirektor Michael Takacs war Ehrengast bei der Ausmusterungsfeier. Er bezeichnete sie als einen „besonderen Meilenstein für die gesamte österreichische Polizei“. Angesichts neuer Herausforderungen wie Digitalisierung und Cyberkriminalität seien kontinuierliche Aus- und Weiterbildungen unverzichtbar. „Ziel ist es, die Exekutive während der gesamten Laufbahn fachlich, taktisch und menschlich bestmöglich auf ihre Aufgaben vorzubereiten“, so Takacs.