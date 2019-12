Aufregung um Frühlingserwachen der Fische im Zicksee

Maria Nakovits ist entsetzt: Ein gut zweiminütiges Video hat die KURIER-Leserin so aufgewühlt. Darauf zu sehen ist der Zicksee bei St. Andrä im Seewinkel am 17. Dezember: Man sieht zappelnde Fische im seichten Gewässer, eine Stimme aus dem Off sagt: "Hier stranden die Fische, das sind Hunderte, sie haben kein Wasser..." Nakovits fürchtet, dass sich im See ein Fischsterben anbahnt.