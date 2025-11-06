Solarstrom entlang von Autobahnen: Flächen werden ausgeschrieben

Die Asfinag setzt einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltige Energiezukunft: Das Unternehmen stellt sieben geeignete Freiflächen entlang des Autobahn- und Schnellstraßennetzes für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen durch Dritte zur Verfügung.

Ziel der Initiative ist es, ungenutzte Flächen für die Produktion erneuerbarer Energie zu erschließen und damit aktiv zur Energiewende in Österreich beizutragen. Die Standorte liegen vorerst in Niederösterreich und im Burgenland, darunter St. Valentin, Traismauer, Oberpullendorf, Zurndorf und Nickelsdorf (Karlwald). So wurden die Flächen ausgewählt Die Flächen umfassen Größen zwischen 900 und 8.000 Quadratmetern und wurden auf Basis einer PV-Potenzialanalyse ausgewählt. Dabei spielten auch ökologische Kriterien eine Rolle – etwa die Zugänglichkeit der Areale oder die Vermeidung von Rodungen. Die Nutzung erfolgt über einen standardisierten Vertrag gemäß § 28 Bundesstraßengesetz.