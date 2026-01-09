Wenn das Auto streikt: Kältewelle bringt ARBÖ an die Einsatzgrenze

Mit dem Eintreffen der Kältewelle hat auch die Hochsaison für die ARBÖ-Pannenfahrer im Burgenland begonnen. „In den vergangenen sieben Tagen mussten die ARBÖ-Techniker zu gut 300 Einsätzen ausrücken“, erklärte Gerhard Graner , technischer Leiter des ARBÖ Burgenland. Um die steigende Zahl an Pannen zu bewältigen, wurde das Pannenteam ebenso wie der Bereitschaftsdienst für Nachteinsätze aufgestockt.

In rund 80 Prozent der Fälle waren defekte Batterien der Grund für die Einsätze. „Wie immer in diesen Kältephasen geben schwache, ältere Akkus den Geist auf“, so Graner. Eine einfache Vorsorgemaßnahme sei der rechtzeitige Austausch alter Autobatterien. Die Leistungsfähigkeit könne bei einem Batteriecheck in den ARBÖ-Prüfzentren festgestellt werden.

Sensoren regelmäßig reinigen

Etwa zehn Prozent der Pannen wurden durch elektronische Defekte verursacht. „Moderne Fahrzeuge verfügen über viele elektronische Systeme. In den letzten Tagen häuften sich Ausfälle von Assistenzsystemen, etwa beim Bremsassistenten oder Tempomat“, erklärte Graner. Ursache seien oft verschmutzte oder vereiste Sensoren, die regelmäßig gereinigt werden sollten.