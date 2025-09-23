Trauer um das Oberhaupt der Fürstenfamilie Esterházy

Anton Esterházy, ein Neffe des letzten Fürsten Paul Esterházy, ist laut einem Bericht des ORF Burgenland am Montag im Alter von 89 Jahren gestorben. Die in Eisenstadt ansässige Esterházy Betriebe AG brachte in einem Statement gegenüber der APA am Dienstag "anlässlich des Ablebens ihr Beileid zum Ausdruck". Gleichzeitig wurde betont, dass man in keiner Beziehung zur Familie von Anton Esterhazy stehe.

Der 1989 verstorbene Fürst Paul V. Esterházy habe in seinem Testament seine Ehefrau Melinda, die 2014 starb, zur Universalerbin bestimmt. Um den Erhalt und die Einheit des Erbes zu bewahren, habe sie dieses ab 1994 in drei unauflösliche Stiftungen eingebracht. Dies hatte jedoch in weiterer Folge zu jahrelangem Zwist geführt.