Grüne: Neuer Büroleiter und neue Klubdirektorin

Zwei der wichtigsten Mitarbeiter der grünen Landeshauptmannstellvertreterin Anja Haider-Wallner haben ihre Aufbauarbeit offenbar erfüllt und Eisenstadt wieder verlassen.

Büroleiter Felix Ehrnhöfer, davor Kabinettschef im Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler, arbeitet jetzt in der Parlamentsdirektion.