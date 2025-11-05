Burgenland

Grüne: Neuer Büroleiter und neue Klubdirektorin

Bei den Burgenländer Grünen kommt Bewegung ins Landhaus: Zwei Vertraute von Anja Haider-Wallner gehen, neue Köpfe übernehmen zentrale Funktionen.
Von Thomas Orovits
05.11.25, 06:30
Zwei der wichtigsten Mitarbeiter der grünen Landeshauptmannstellvertreterin Anja Haider-Wallner haben ihre Aufbauarbeit offenbar erfüllt und Eisenstadt wieder verlassen. 

Büroleiter Felix Ehrnhöfer, davor Kabinettschef im Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler, arbeitet jetzt in der Parlamentsdirektion. 

"Plötzlich Landeshauptmannvize": Anja Haider-Wallners rasanter Aufstieg

Haider-Wallners Pressesprecher Wolfgang Pendl, der zuvor für Sozialminister Johannes Rauch gesprochen hat, ist in die Geschäftsführung seiner Bregenzer PR-Agentur Pzwei Pressearbeit zurückgekehrt.

Neuer Büroleiter Haider-Wallners ist der bisherige Klubdirektor der Grünen, Gerhard Mölk, neuer Leiter der Kommunikation Thomas Hofer, schon bisher Sprecher von Haider-Wallner. Neue Klubdirektorin wird Marita Demattio, die sich erst im Sommer als Landesgeschäftsführerin der Grünen verabschiedet hat.

