Grüne: Neuer Büroleiter und neue Klubdirektorin
Zwei der wichtigsten Mitarbeiter der grünen Landeshauptmannstellvertreterin Anja Haider-Wallner haben ihre Aufbauarbeit offenbar erfüllt und Eisenstadt wieder verlassen.
Büroleiter Felix Ehrnhöfer, davor Kabinettschef im Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler, arbeitet jetzt in der Parlamentsdirektion.
Haider-Wallners Pressesprecher Wolfgang Pendl, der zuvor für Sozialminister Johannes Rauch gesprochen hat, ist in die Geschäftsführung seiner Bregenzer PR-Agentur Pzwei Pressearbeit zurückgekehrt.
Neuer Büroleiter Haider-Wallners ist der bisherige Klubdirektor der Grünen, Gerhard Mölk, neuer Leiter der Kommunikation Thomas Hofer, schon bisher Sprecher von Haider-Wallner. Neue Klubdirektorin wird Marita Demattio, die sich erst im Sommer als Landesgeschäftsführerin der Grünen verabschiedet hat.
