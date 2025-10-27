Vom Kunstturnen auf die Bühne: Alissa Mörz (23) sagt Adieu

Die burgenländische Kunstturnerin Alissa Mörz beendet ihre aktive Laufbahn. Zwei Tage nach der WM-Finalteilnahme ihrer Schwester Charlize gab die 23-Jährige ihren Rücktritt bekannt.

Die Staatsmeisterin, zweifache WM- und vierfache EM-Teilnehmerin, will sich künftig auf ihre Musikkarriere als „Alarie“ konzentrieren und beginnt zusätzlich die Ausbildung zur Polizistin. So schrieb Mörz Turngeschichte 2018 schrieb sie Geschichte: In Doha wurde Mörz als erste Burgenländerin in ein österreichisches Turn-WM-Team berufen. Mit einem neu erfundenen Bodenelement – dem „Bücksprung mit ganzer Drehung zur Liegestütz-Beugelandung“ – wurde sie sogar im internationalen Regelwerk verewigt. Das Element trägt seit 2023 offiziell ihren Namen: „The Moerz“.