"Historischer Erfolg": Charlize Mörz im Sprung-WM-Finale Siebente

Die Burgenländerin Charlize Mörz hat am Freitag in Jakarta in Indonesien im Sprung-Finale der Turn-Weltmeisterschaften mit 13,133 Punkten wie im Vorkampf Rang sieben belegt. Der Titel ging mit 14,466 Zählern an die Russin Angelina Melnikowa, Silber mit 14,033 an die Kanadierin Lia-Monica Fontaine und Bronze mit 13,983 an die US-Amerikanerin Joscelyn Roberson. Für Mörz wäre ohne einen Abzug beim ersten Finalsprung Rang fünf möglich gewesen.

"Ein Traum ging in Erfüllung"

Die 20-Jährige war dennoch glücklich: "Mit dem ersten WM-Finale ging ein Traum in Erfüllung. Jetzt kann ich noch höher ansetzen und weiß, woran ich arbeiten muss. Es war ein unglaubliches Gefühl, das hat mir nochmal richtig viel Motivation für die Zukunft gegeben." Fabian Leimlehner, Sportdirektor von Turnsport Austria, machte sich bereits an die Planung: "Ich gratuliere Charlize von ganzem Herzen zu diesem historischen Erfolg. Wir wissen genau, woran wir arbeiten müssen, um aufs Medaillen-Podium zu kommen."