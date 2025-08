80 Jahre Hiroshima: Gedenken auf der Friedensburg Schlaining

Am heutigen 6. August jährt sich der Atombombenabwurf über der japanischen Stadt Hiroshima zum 80. Mal. Anlässlich dieses Jahrestages gab es ein stilles Gedenken auf der Friedensburg Schlaining, bei dem an die verheerenden Auswirkungen des Atomschlags am Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert wurde.