2,0 Promille im Bezirk Oberwart: Polizei zieht Bilanz nach Planquadrat

Am Samstag führte die Polizei im gesamten Burgenland zwischen 16 und 2 Uhr ein landesweites Verkehrsplanquadrat durch. Insgesamt wurden rund 755 Fahrzeuglenker kontrolliert und 688 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt.

Im Rahmen der Schwerpunktaktion wurden 12 Führerscheine abgenommen , 182 Organstrafverfügungen ausgestellt, 293 Anzeigen wegen sonstiger Übertretungen erstattet und 459 Geschwindigkeitsverstöße geahndet.

Im Bezirk Mattersburg kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 18-jährigen Pkw-Lenker auf der S31, der ohne Führerschein unterwegs war. Zudem ergab der Alkomattest einen Wert von 0,84 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Anzeige an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde übermittelt.

Mit der Aktion will die Landespolizeidirektion Burgenland die Verkehrssicherheit erhöhen und die Zahl schwerer Unfälle unter Alkoholeinfluss weiter reduzieren.