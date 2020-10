14.400 Tests für die Sicherheit und das Vertrauen der Gäste

Gastwirt Daniel Hickel meint: „Flächendeckende Testungen in der Gastronomie sind enorm wichtig, um unseren Gästen einen möglichst sorgenfreien Restaurantbesuch zu ermöglichen.“ Das Angebot „Sichere Gastfreundschaft“ sie daher zu begrüßen. Die Kosten werden vom Bund mit 85 Euro pro Test gefördert. Für die Betriebe und die Beschäftigten fallen keine Kosten an. Laut Tourismusministerium wurden im Burgenland von 1. Juli bis 15. Oktober insgesamt 14.440 Abstriche vorgenommen. Davon 13.131 in 112 Beherbergungs- und 1.309 in 59 Gastronomiebetrieben. Aktiv sind derzeit 3.099 Mitarbeiter von 194 Betrieben für das Gratis-Testangebot angemeldet – davon 684 Mitarbeiter von 76 Gastronomielokalen. Österreichweit sind es bereits 338.050 Abstriche in 5.336 Betrieben.