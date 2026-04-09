Binder Grösswang stärkt Positionierung: „The smooth way to get it done.“

Die Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang stärkt ihre Positionierung mit einer strategisch weiterentwickelten Marke. Kein Neuanfang, sondern das sichtbare Ergebnis einer Entwicklung: In über 60 Jahren ist aus einer österreichischen Traditionskanzlei eine der führenden Anwaltskanzleien des Landes mit internationalem Ruf geworden.

Mehr als 100 Jurist*innen. Über 200 Tier-1-Rankings in internationalen Kanzleivergleichen in den letzten zehn Jahren. Mandate, die an Komplexität und internationaler Reichweite stetig gewachsen sind. „Diese Zahlen erzählen eine Geschichte des Wachstums. Aber sie erzählen nicht die ganze Geschichte“, sagt Stefan Tiefenthaler, Managing Partner von Binder Grösswang. „Denn was Binder Grösswang von vielen anderen der Top-Kanzleien unterscheidet, ist nicht nur das Ergebnis, sondern der Weg dorthin. Die Kanzlei hat in ihrer Entwicklung drei kulturelle Grundpfeiler nicht nur bewahrt, sondern gestärkt: Eine kompromisslose Haltung bei der Qualität. Eine Zusammenarbeit, die auf Augenhöhe beruht – intern wie mit Mandanten. Und einen Pragmatismus, der nicht den kompliziertesten, sondern den effizientesten Weg zum besten Ergebnis sucht.“

„Wir haben uns in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. Wir sind breiter aufgestellt, internationaler und vor allem digitaler geworden", sagt Stephan Heckenthaler, Partner von Binder Grösswang und Mitglied des Management Boards. „Entscheidend ist aber, dass unsere Kultur in dieser Zeit nicht nur mitgewachsen ist, sondern in ihren Werten seit mehr als 60 Jahren unverändert ist. Und das spüren vor allem unsere Mandanten: in der Qualität der Beratung, in der Klarheit der Wege, die wir gemeinsam finden, und in der Art, wie wir zusammenarbeiten."

Aus genau dieser Verbindung aus Exzellenz, Zusammenarbeit und Pragmatismus entsteht der Anspruch, für den Binder Grösswang steht: den bestmöglichen Weg zum Ergebnis. Der neue Claim „The smooth way to get it done" verdichtet diesen Anspruch zu einem Satz.

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs. Mit über 60 Jahren Erfahrung und mehr als 100 Jurist*innen berät die Kanzlei nationale und internationale Unternehmen in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Binder Grösswang steht für juristische Exzellenz, pragmatische Beratung und eine Kultur der Zusammenarbeit.

Website: https://www.bindergroesswang.at/

