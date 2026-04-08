Weingut Keringer ist exclusiver ÖFB- Weinpartner

„Wenn exzellenter Wein und österreichischer Spitzenfußball aufeinandertreffen, ist das ein Grund zum Feiern!“, berichtet Robert Keringer. „Unser Weingut ist weit über die Grenzen für seine ausgezeichneten Rotweine bekannt. Umso mehr freut es uns, dass wir diesmal mit unserem Welschriesling eindrucksvoll beweisen, dass wir auch im Weißweinbereich kräftig aufzeigen können!“ Das Weingut Keringer aus Mönchhof, im Burgenland ist unglaublich stolz, als exklusiver Weißwein-Partner des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) bei allen Länderspielen in Österreich vertreten zu sein und mit dem Keringer Welschriesling im VIP-Bereich für den perfekten Genussmoment zu sorgen.

Keringer Weine auch beim ÖFB-Cup-Finale!

„Ein ganz besonderes Highlight und der große Aufhänger für diese Fußball-Saison steht ebenfalls schon vor der Tür: Das große ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt am 1. Mai! Für uns als Weingut Keringer ist dieses Finale ein wahres Heimmatch, denn wir sind dort sozusagen doppelt vertreten – einerseits als stolzer Partner des ÖFB und andererseits als offizieller Wein-Sponsor unseres Herzensvereins, des SCR Altach. So dürfen sich alle Fans auch beim Cup-Finale auf unseren Wein im VIP-Club freuen“, schwärmt Robert Keringer.

Ausgezeichnete Qualität für das Nationalteam

Dass unser Welschriesling nun bei den Länderspielen ausgeschenkt wird, macht uns unglaublich stolz. Die Auswahl durch den ÖFB erfolgte aufgrund der hervorragenden Ergebnisse bei der „Rot Goldenen Traube 2025“, wo wir in der Kategorie Weißwein Klassik das Finale erreichten. Den Rotwein-Part beim ÖFB übernimmt übrigens unsere geschätzte Winzer-Kollegin Lisa Pfneissl mit ihrem exzellenten Zweigelt.

Der Startschuss der Kooperation verlief bereits äußerst erfolgreich: Bei den ersten beiden Länderspielen durften wir gemeinsam mit den Fans sensationelle Siege bejubeln – ein fulminantes 5:1 gegen Ghana und ein starkes 1:0 gegen Südkorea. (Siehe Foto 2: Wir gratulieren unserem Team herzlich zu diesen Erfolgen!)

Leidenschaft, die das ganze Stadion erfüllt: Unsere Partnerschaft mit dem SCR Altach

Die Verbindung von Fußball und Wein leben wir nicht nur auf Nationalteam-Ebene, sondern auch in der Bundesliga. Bereits in der zweiten Saison sind wir stolzer Weinsponsor und Partner des SCR Altach. Und das Besondere daran: Unsere Rotweine gibt es bei den Heimspielen in Altach nicht nur im VIP-Bereich, sondern sie können im gesamten Stadion von allen Fußballbegeisterten gekostet, getrunken und genossen werden! (Foto 1 zeigt meine Frau Marietta und mich mit unserem Welschriesling im wunderschönen Stadion des SCR Altach).

„Bei dieser Weinpartnerschaft mit dem SCR Altach setzen wir auf geballte Wein-Kompetenz: Das Weingut Keringer aus dem Burgenland, Region Neusiedlersee fungiert schwerpunktmäßig als exklusiver Rotweinpartner, während unser geschätzter Winzerkollege Josef Dockner aus dem Kremstal exklusiv den Weißweinpart übernommen hat. Das Wichtigste für uns: Unsere Weine bleiben nicht einem kleinen Kreis vorbehalten, sondern sind im gesamten Stadion erhältlich! Darüber hinaus haben wir eine starke Präsenz im völlig neu gestalteten Business Club des SCR Altach. Das hochmoderne Herzstück hinter der Westtribüne bietet in einem exklusiven Ambiente Platz für bis zu 1.000 Gäste und ist die perfekte Location für Seminare, Firmenfeiern und Networking-Events jeglicher Art. Wir sind sehr stolz, dieses einzigartige Erlebnis auf höchstem Niveau mit unseren Spitzenweinen zu begleiten.“

Unser Ziel ist klar: Wir möchten unsere Marken weiter bekannt machen und mit hochwertigen Weinen begeistern, die mit genau so viel Leidenschaft und Genauigkeit produziert werden, wie der Sport auf dem Rasen gespielt wird.

Wir blicken voller Vorfreude auf die kommenden Länderspiele, das spannende Cup-Finale in Klagenfurt und viele weitere Gänsehautmomente – natürlich stets begleitet von einem guten Glas Keringer Wein. Auf das Nationalteam, auf den SCR Altach und auf das Burgenland!

Ihr Robert Keringer & das gesamte Team

www.keringer.at

nächste Termine

Probieren Sie die Keringer Weine auch bei zahlreichen weiteren Events wie bei der Pur in Salzburg, bei der Vinobile in Feldkirch, beim Weinfrühling am Weingut oder bei der Vie Vinum in der Hofburg usw.

Datum: 20.04.2026, 10:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: Weingut Keringer

URL: https://www.keringer.at/veranstaltungen-keringer/