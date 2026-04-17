vorausgedacht.at: Neue Plattform bündelt Edelmetalle, Versicherungs-Check und Energiecheck für ganz Österreich

Die neue Plattform vorausgedacht.at bringt drei Themenbereiche unter einem Dach zusammen: physische Edelmetalle, Versicherungs-Check und Energiecheck. Hinter der Plattform steht ein regionales Netzwerk themenspezifischer Experten, das seit 2010 aktiv ist und derzeit über 24 Ansprechpartner für alle neun Bundesländer umfasst.

Im Bereich Edelmetalle vermittelt die Plattform den Kontakt zu regionalen Ansprechpartnern, die physische Edelmetalle – Gold, Silber, Platin und Palladium – als Handelsware anbieten. Es handelt sich um Warenhandel nach der Gewerbeordnung, nicht um Anlageberatung. Jeder Kauf beginnt mit einem persönlichen Gespräch, in dem Produkte, Anbieter und Abläufe erklärt werden.

Den Versicherungs-Check führen konzessionierte Versicherungsvermittler durch, die bestehende Lebensversicherungen hinsichtlich Kosten, Konditionen und Optionen analysieren. Der Energiecheck wird von der we-energiecheck OG durchgeführt, die bestehende Strom- und Gastarife vergleicht und das Ergebnis persönlich bespricht.

Die Plattform selbst vermittelt Kontakte und stellt allgemeine Informationen bereit. Die jeweiligen Leistungen werden von den selbstständigen Ansprechpartnern bzw. den zuständigen Fachunternehmen erbracht.

Das Erstgespräch ist in allen drei Bereichen kostenlos und unverbindlich. Weitere Informationen unter vorausgedacht.at.