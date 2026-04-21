Töchtertag: AIT lädt Mädchen ein, Forschung zu erleben

Am 23. April 2026 lädt das AIT Austrian Institute of Technology Mädchen ab 15 Jahren ein, einen einzigartigen Einblick in die Welt der Spitzenforschung und technologischen Innovation zu bekommen. Der Töchtertag gibt Mädchen die Chance, Berufsbilder und Zukunftsperspektiven jenseits traditioneller Rollenbilder zu entdecken.

Unter dem Motto „Discover your Future“ öffnet das AIT seine Türen und macht aktuelle MINT-Themen greifbar: Die Teilnehmerinnen können sich mit Quantenforschung auseinandersetzen, Technologien für mentale Gesundheit und Wellbeing im Rahmen einer Mini-Co-Design-Session mitentwickeln oder erfahren, wie autonome Maschinen und Fahrzeuge (von Gabelstaplern bis zu unbemannten Flugzeugen) „denken lernen“. Darüber hinaus vermitteln AIT-Expertinnen, wie Datensouveränität im Alltag funktioniert und ermöglichen einen exklusiven Besuch im Molekulardiagnostik-Labor.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Rolle der Wissenschaft in gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen: Die Teilnehmerinnen erhalten Einblicke, wie Forschung politische Entscheidungen evidenzbasiert unterstützt und damit aktiv zur Gestaltung der Zukunft beiträgt.

„Der Töchtertag zeigt, wie spannend und vielfältig die Welt von MINT und Forschung ist. Deshalb setzen wir Initiativen und Maßnahmen, um Mädchen und junge Frauen für Wissenschaft und Technologie zu begeistern – durch Formate, die Forschung erlebbar und greifbar machen. So tragen wir dazu bei, dass aus einer Teilnehmerin von heute schon bald eine Forscherin von morgen wird“, erklärt Brigitte Bach, Geschäftsführerin und Sprecherin der Geschäftsführung des AIT.

Die Teilnahme am Töchtertag ist kostenlos, und die Schülerinnen sind an diesem Tag vom Unterricht entschuldigt. Der Wiener Töchtertag ist eine Initiative der Wiener Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch in Kooperation mit dem Frauenservice Wien, der Bildungsdirektion für Wien und der Wirtschaftskammer Wien.



www.toechtertag.at

Rückblick auf den Töchtertag 2025 am AIT

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