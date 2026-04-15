Innovative Lüftungsreinigung im Marchfelderhof

Der Marchfelderhof setzt neue Maßstäbe in der Gastronomie und unterstreicht einmal mehr seine Vorreiterrolle in Sachen Qualität, Sicherheit und Wohlbefinden. Mit einer innovativen Lüftungsreinigung sorgt das Traditionshaus für optimale hygienische Bedingungen und ein rundum sicheres Umfeld für seine Gäste.

In Kooperation mit dem spezialisierten Reinigungsunternehmen Blitzblank wurde ein modernes Reinigungskonzept umgesetzt, das speziell auf die Anforderungen der Gastronomie und Hotellerie abgestimmt ist. Ziel ist es, nicht nur höchste Hygienestandards zu gewährleisten, sondern auch potenzielle Gefahrenquellen nachhaltig zu minimieren.

„Wir sind davon überzeugt, dass Lüftungsreinigung heute eine hygienische Notwendigkeit ist. Gerade im Gastronomie- und Hotelleriebereich ist es entscheidend, regelmäßig und professionell zu reinigen. Genau darauf haben wir uns spezialisiert. Unsere CO2 Neutralität war ein weiteres maßgebliches Entscheidungskriterium für unseren Kunden“, betont Mario Reichel, Geschäftsführer von Blitzblank.

Auch seitens des Marchfelderhof wird die Zusammenarbeit als wichtiger Schritt gesehen: „Die Sicherheit und das Wohl unserer Gäste und Mitarbeitenden stehen für uns an oberster Stelle. Vielen ist nicht bewusst, dass sich in Lüftungsanlagen Fettablagerungen ansammeln können. Umso wichtiger ist es, hier regelmäßig zu reinigen und für optimale Raumluft zu sorgen. Gerade in der heutigen Zeit, in der Hygiene, Brandschutz und Sicherheit eine noch größere Rolle spielen, liegt mir das Thema besonders am Herzen“, erklärt der Hausherr des Marchfelderhof Peter Großmann.

„Meinen Kunden ist es natürlich sehr wichtig, dass die Lüftungsreinigung innerhalb weniger Stunden und ohne Störung des hauseigenen Betriebes über die Bühne gehen kann. Wir bieten hier genaue Zeitfenster und klar definierte Zeiträume an.“ So Cornel Huber, technischer Vertriebsverantwortlicher (Blitzblank).

„Gerade jetzt in der Spargel Hochsaison unseres Hauses, wird der Betrieb dank der einfachen und unkomplizierten Abstimmung, in keiner Weise gestört!“ freut sich Großmann.

Was ist Lüftungsreinigung?

Unter Lüftungsreinigung nach VDI6022 versteht man die fachgerechte Reinigung von Lüftungs- und Abluftsystemen, insbesondere in Küchenbereichen. Dabei werden Fett, Staub und andere Ablagerungen entfernt, die sich im laufenden Betrieb ansammeln. Diese Rückstände können nicht nur die Luftqualität beeinträchtigen, sondern auch ein erhebliches Sicherheits- und Brandrisiko darstellen. Alle Reinigungsschritte werden lückenlos digital als Nachweis dokumentiert.

Mit dieser Initiative positioniert sich der Marchfelderhof einmal mehr als innovativer Vorreiterbetrieb in der Gastronomie, der Verantwortung übernimmt und aktiv in die Sicherheit und das Wohl seiner Gäste investiert.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Marchfelderhof, also gelebter Tradition und familiärer Gastfreundschaft, und Blitzblank, einem seit über 90 Jahren bestehenden Österreichischen Familienunternehmen, steht exemplarisch für die Verbindung von Beständigkeit und Innovation. Wo regionale Werte auf spezialisiertes Know-how treffen, entsteht ein starkes Fundament für Qualität, Sicherheit und nachhaltigen Erfolg.

Weiterführende Informationen finden Sie auf www.blitzblank.at