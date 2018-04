Vom Salone del Mobile: Mailand, Stadt der Designträume

Inspiriert von italienischen Kinos, hat Celestino das Innenleben der Tram gestaltet. Der Eintrittsbereich ist dunkel. Die Fenster mit exquisiten Vorhängen verdeckt. Die Stoffe auf den Sitzbänken sind edel und weich und der Teppich am Boden federt sanft zurück. Der Mix aus roten, orangen, rosa , grünen und grauen Farben wirkt harmonisch und elegant. Ein leichter Vorhang aus dünnen Stoffkordeln trennt den hinteren Bereich der Tram ab. Dort spielt der Film.

Er zeigt die Straßen Mailands, genauer gesagt das Designviertel Brera. Die Fenster sind geöffnet und quadratische, weiche Hocker schaffen Kino-Atmosphäre. Wir bleiben dreimal stehen. Weil es so schön ist, drehe ich eine extra Runde mit der Designertram.

Zurück am Vorplatz des Schlosses finden finale Arbeiten statt. Am nächsten Morgen wird die Messe eröffnet und dann muss auch hier alles picco bello sein. Auf dem asphaltierten Boden wird ein Garten angelegt. Darüber schweben riesige Luftkissen. So ist die Installation von weitem zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt bin ich erst zwei Stunden in der Stadt und schon jetzt jagt eine Erfahrung die nächste. Celestina und die anderen Designer schaffen es tatsächlich, an allen Ecken in Mailand ein Erlebnis zu designen. Das zeigt sich auch im Pallazo Bocconi, wo Louis Vuitton seine neueste Kollektion präsentiert. Hinter den dicken Hausmauern ragt ein Meer aus roten, orangen und rosafarbenen Lederblumen von der Decke. Darunter reihen sich Spiegel in Blütenform, Mistkübel getarnt als Palmen und Hängesessel im Eier-Design aneinander. Die Besucher tauchen ein in eine verträumte Welt und beim Verlassen des Palazzos dauert es einige Sekunden, um daraus zu erwachen.