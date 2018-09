Ein echter Blickfang: Der perlblaue Opaltisch

Die gebürtige Spanierin Patricia Urquiola, die in Mailand arbeitet und lebt, ist unter Designern, Architekten und Möbelherstellern bekannt. Sie kooperiert mit den wichtigsten internationalen Unternehmen – viele ihrer Designs werden sogar in Museen ausgestellt. Neben zahlreichen internationalen Ehrungen wurde ihr in ihrem Heimatland die Goldene Medaille für schöne Künste verliehen. Sogar der spanische König Juan Carlos I hat die Designerin und Architektin mit dem Orden „Isabella der Katholischen“ ausgezeichnet.

Blaue Eleganz

Auf dem diesjährigen Salone del Mobile in Mailand haben Urquiolas Opaltische, die sie für Glas Italia designt hat, alle Blicke auf sich gezogen.Für das Design der eleganten, runden Ablagen hat sie sich für eine ungewöhnliche Farbe und Herstellung entschieden. Ihr „L.A. Sunset“, so der stimmungsvolle Name der Möbelstücke, bestehen aus gemaltem Metallrohr in Nacht-Perlblau.

Glas in Bewegung

Das Einzigartige am Couchtisch ist aber die Glasplatte. Sie ist aus laminiertem, opalenem Glas hergestellt, auf dem bei genauerem Hinsehen und je nach Blickwinkel eine Palette aus mehreren Farbnuancen sichtbar wird. Die Oberfläche wirkt, als würden Gase oder Flüssigkeiten ineinander verschmelzen. Der perlblaue L.A. Sunset ist ab 1500 Euro bei Glas Italia erhältlich. www.glasitalia.com