Die grüne Heimoase für graue Herbsttage

Vor allem in der kalten Jahreszeit sorgen Grüntöne für Entspannung und Behaglichkeit. Die positive Wirkung der Farbe wurde in unzähligen Studien belegt - bis heute. Ein Grund mehr, ihr in unterschiedlichen Ausführungen Raum zu geben. Pflanzen unter anderem setzen Akzente, die das Zuhause in eine traumhafte Heimoase verwandeln. Doch auch weitere Dekoartikel hauchen den eigenen vier Wänden Leben und Frische ein.

Acht Favoriten

Wer ebenfalls eine gemütliche, heimelige Atmosphäre schaffen will, kann sich von unserer Auswahl an Gründekor inspirieren lassen. Hier unsere Favoriten.