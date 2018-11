Brennkunst: Von der Fliese zum Kunstwerk

Ebenfalls weniger gefragt, sind Fliesen in Betonoptik – wobei sich die beiden Experten in diesem Punkt nicht einig sind. Während Brandner-Lauter in den grauen Fliesen nach wie vor ein großes Thema sieht, widerspricht Scharf: „Wir bewegen uns vom starken Grautrend der letzten Jahre weg und steuern auf eine Zeit der hellen, warmen Farben zu.“ Sprich: Marmoroptiken, weißer Sichtbeton und cremefarbene Steine. Ganz gewiss im Vormarsch ist zudem Terrazzo. Der glänzende Bodenbelag, der aus aneinandergelegten Steinen besteht, war schon in der Antike beliebt und ist es – in Fliese gegossen – auch heute noch.