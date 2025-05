Warum Tschickstummel tödliches Risiko für Ameisen darstellen

Die Auswirkungen von Nikotin auf die Umwelt sind weitreichender als bisher angenommen . Eine neue Studie der Universität Graz zeigt, dass achtlos weggeworfene Zigarettenstummel nicht nur von Pflanzen aufgenommen, sondern auch für Insekten , besonders Ameisen , ein tödliches Risiko darstellen können. Das Gift gelangt über Pflanzen in ihre Nahrungskette und kann vor allem bei bereits geschwächten Ameisen verheerende Folgen haben, wie die Universität Graz am Mittwoch mitteilte.

Nikotinhaltige Pestizide sind in Österreich mittlerweile verboten. Dennoch bleibt die Nikotinverschmutzung ein Problem. Es findet sich weiterhin in Böden und Pflanzen: "Zigarettenstummel gehören zum weltweit häufigsten Abfall", wie Jason Rissanen vom Institut für Biologie der Uni Graz aus internationalen Studien weiß. "Das Restnikotin reichert sich dann in hohen Konzentrationen im Blüten-Nektar an und verschmutzt damit Nahrungsquellen für Ameisen und andere Insekten", so der Ökologe und Evolutionsbiologe.