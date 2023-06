"Austro-Nobelpreis" für Quanten-KI-Grenzgänger Hans Jürgen Briegel

Dabei sei er eigentlich gar kein Informatiker, betonte der 60-Jährige im Gespräch mit der APA. Trotzdem wurde seine Idee des "Einweg-Quantencomputers", die er mit dem deutschen Physiker Robert Raussendorf entwickelt hat, zu einem äußerst einflussreichen Konzept. Der "Brennstoff" dieses Rechners sind viele miteinander quantenmechanisch verschränkte Teilchen, die nach und nach gemessen werden - und deren Verstränkung dabei "zerstört" wird, daher der Name "Einweg-Quantencomputer". So erhält man sukzessive Ergebnisse, die ein herkömmlicher Computer so nicht berechnen könnte.

Der von Briegel mit Kollegen in Innsbruck vorgeschlagene Quantenrepeater zur Weitergabe der flüchtigen Quanteninformation wird heute auch in Österreich in ersten quantenmechanischen Netzwerken eingesetzt. Beide Konzepte könnten in der künftigen Technologieentwicklung in Richtung größere Quanten-Computernetzwerke eine wichtige Rolle spielen, glaubt Briegel. Er nehme es "mit Genugtuung zur Kenntnis", dass einige Ideen auch umgesetzt werden: "Es liegt mir am Herzen."

Fan von mathematischen Modellen

Erste Kontakte mit den modernen Theorien der Physik - der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik - haben den deutschen Forscher jedenfalls nachhaltig geprägt: "Ich fand es schon als Jugendlicher faszinierend, dass man mit Hilfe von mathematischen Theorien und Modellen so viel verstehen und sagen kann über das Universum im Großen und die Welt im Kleinen. Damit kommen immer auch philosophische Fragestellungen auf." Wie man diese anpackt, ist eine Frage der Perspektive, wobei der Forscher sich als "Physiker, dem der philosophische Kontext sehr wichtig ist", bezeichnet.

In der Quantentheorie erhielt der Beobachter erstmals eine neue Rolle, da er rein durch seine Hinwendung zum Quantensystem in Form einer Messung dieses fundamental verändert. Wenn man nun daran geht, erste Systeme mit Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) zu entwickeln, die in der Grundlagenforschung helfen sollen, und selbst Quantenexperimente konzipieren oder durchführen, dann stellen sich viele neue Fragen, betonte Briegel.