Wie mit Christbaumschmuck Politik gemacht wurde

Beispielsweise war es zu Beginn des 20. Jahrhunderts – in der Zeit der großen Erfindungen – populär, Miniatur-Motorräder, -Autos, -Telefone, ja sogar -Kühlschränke auf den Baum zu hängen.

So weit, so harmlos. Schaut man aber auf den Ersten Weltkrieg erfährt man bei Katja Brauchle, dass der Weihnachtsbaum damals zum deutschen Symbol stilisiert worden war und in den „deutschen Farben“ schwarz-weiß-rot geschmückt wurde. So schreibt es die Münchner Kulturanthropologin in dem Buch Fröhliche Weihnachten, Weihnachten aus Sicht der Wissenschaft (Tectum, 19,95€).

Umgedeuet

Wobei Machthaber in Kriegszeiten ohnedies ihre liebe Not mit Weihnachten und dem christlichen Gedanken vom Frieden auf Erden hatten. Und so wurden wenigstens die Feinde als karikierte Figuren an den Baum gehängt. Heute scheint es uns geschmacklos, eine Weihnachtskarte mit Soldaten oder fliegenden Kugeln zu verschicken. Während des Ersten Weltkrieges war dies aber an der Tagesordnung. Angehörige konnten Mini-Bäume und Christbaumspitzen sogar als Feldpost-Päckchen an die Front schicken.