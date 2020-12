Weihnachtsstern reloaded: Was es mit der "Große Konjunktion" auf sich hat

Zwei Gasriesen: Jupiter und Saturn sind die zwei größten Planeten unseres Sonnensystems, getrennt durch durchschnittlich 660 Millionen Kilometer. Von der Erde aus gesehen können sich die beiden Gasriesen aber sehr nahe kommen. Dann überholt der schnellere Jupiter den ferneren Saturn auf der Innenbahn. Sie verschmelzen zu einem gemeinsamen Lichtpunkt. Astronomen sprechen von einer Konjunktion.

Große Konjunktion: Eine Konjunktion von Jupiter und Saturn ist selten, sie findet nur alle 20 Jahre statt und wird „Große Konjunktion“ genannt. Zuletzt haben sie sich am 31. Mai 2000 angenähert, standen dabei aber zu nah an der Sonne, um am Nachthimmel sichtbar zu sein. Am 24. Juli 1981 waren die Verhältnisse günstiger: Jupiter und Saturn tauchten am späten Abendhimmel auf, waren aber immer noch mehr als zwei Vollmonddurchmesser voneinander entfernt.

Mit freiem Auge: Heuer sind die beiden bequem in der Dämmerung zwischen 16.30 und 18 Uhr in Richtung Südwesten knapp über dem Horizont zu beobachten. Eine ähnlich enge Konstellation wird erst wieder am 15. März 2080 stattfinden, dann aber in der hellen Morgendämmerung. Kurz: Die Konjunktion, die diesmal zufällig auf den Tag der Wintersonnenwende fällt, ist die beste, die uns das Universum für lange Zeit zu bieten hat. Zur Beobachtung benötigt man kein Teleskop, Jupiter ist heller als die hellsten Sterne und Saturn nur wenig schwächer.