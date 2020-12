Oder doch vielleicht Weihnachten zu Ostern?

Vor 20 Jahren errechnete der US-Astronom diese einzigartige Sternenkonstellation tatsächlich – für den 17. April 6 v. Chr.: Jupiter stand zusammen mit Sonne, Saturn, Mars, Venus und Merkur am Himmel. Bald feierte man diese Theorie in den USA als „Revolution in der Forschung nach dem Stern von Bethlehem“.

Wobei, sollte die These stimmen, Weihnachten also durchaus zu Ostern gefeiert werden könnte.