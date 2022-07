Neues vom alten Cook: Erinnerungen an eine Seefahrerlegende

Eines der Motive für die Reise: Den sogenannten Venus-Transit auf Tahiti beobachten. Die Astronomen am Observatorium von Greenwich hatten nämlich errechnet, dass die Venus am 3. Juni 1769 – von der Erde aus betrachtet – genau vor der Sonne entlangziehen würde, zu sehen als winziger Ball in der grellen Scheibe des Zentralgestirns. Ein Phänomen, das erst 105 Jahre später wiederkehren würde.

Den wahren Zweck der Reise erfuhr James Cook erst auf See aus einem versiegelten Schreiben der Admiralität. Die vermutete einen Kontinent tief im Süden und ordnete an: „Um den erwähnten Kontinent zu entdecken, sollen Sie südwärts fahren, bis Sie den 40. Grad südlicher Breite erreichen, es sei denn Sie stoßen vorher auf den Kontinent.“ Schon Aristoteles hatte dort einen riesigen Südkontinent vermutet, einfach weil es – bei all den Kontinentalmassen im Norden – in sein Weltbild der Symmetrie passte.