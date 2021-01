Neue Viren-Varianten erfordern mehr Konsequenz bei Lockdowns

Was die Mutationen in der "B.1.1.7 Variante" und der zuerst in Südafrika nachgewiesenen "B.1.351 Variante" beim Virus bewirken, sei unklar. Für den Wiener Mikrobiologen Andreas Bergthaler vom Forschungsinstitut für Molekulare Medizin (CeMM) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) gäbe es mehrere mögliche Szenarien: "Es könnte sein, dass sich die Infektionsintervalle verkürzen und die Viren schneller weitergegeben werden, oder die Viren dadurch effektiver sind und weniger Keime für eine Infektion übertragen werden müssen", meint er.

Viele Mutationen in kurzer Zeit

Das Besondere an diesen beiden SARS-CoV-2 Varianten ist, dass sie relativ viele Mutationen in recht kurzer Zeit angesammelt haben, berichtet Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel (Schweiz). Er beobachtet die Evolution und das Mutationsgeschehen bei den Coronaviren seit dem Ausbruch der Pandemie in Europa. Im Schnitt würden sie zwei Mutationen pro Monat ansammeln. Im Vergleich zur Größe ihres Erbguts sei dies so viel wie bei Grippeviren. Die B.1.1.7 und B.1.351 Varianten haben rund ein Dutzend Mutationen mehr, als man erwarten würde. Möglicherweise haben sie sich in Personen mit schlechtem Immunsystem gebildet, die die Viren monatelang nicht losgeworden sind, so Bergthaler. Wenn sie sich nämlich für längere Zeit in einem Wirt aufhalten, könnten sich mehr Mutationen anreichern, als wenn sie stets von Menschen zu Menschen springen müssen.

Mit größter Wahrscheinlichkeit gäbe es weltweit noch mehrere solche SARS-CoV-2 Varianten, doch in England und Südafrika wurden sie rasch entdeckt, weil es dort eine "ausgezeichnete Überwachung" durch häufiges Sequenzieren der Viren gäbe, so Neher: "Man sollte diese Länder deshalb nicht bestrafen, indem man diese Varianten ständig nach den Ursprungsländern benennt, nur weil sie diese so früh entdeckt und ausgezeichnet charakterisiert haben". In England würden zum Beispiel die Proben von fünf Prozent aller positiv getesteten Personen genauer analysiert, in Dänemark von zwölf Prozent, in Österreich lediglich von 0,3 Prozent, so Bergthaler.