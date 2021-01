Hunderttausende Enten nach Vogelgrippe-Ausbruch in Frankreich gekeult

Insgesamt gibt es laut Ministerium in 119 Betrieben in Landes Infektionen. Das Departement ist bekannt für die Zucht von Wasservögeln für die Herstellung der in Frankreich beliebten Stopfleber (Foie Gras). Auch in einigen anderen Départements ist es zu Ausbrüchen gekommen.

Ab der kommenden Woche sollen Halter der betroffenen Betriebe Entschädigungszahlungen erhalten, sagte Denormandie. Das in Frankreich nachgewiesene Vogelgrippevirus H5N8 gilt als ungefährlich für den Menschen.