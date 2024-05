Wie eine neue Therapie taube Menschen heilt – und worunter sie noch immer leiden

Matthias Fenkart sieht solche Behandlungen kritisch: "Für mich ist wichtig, dass die gehörlose Person selbst entscheiden kann, was sie möchte. Dass nicht der Arzt oder die Eltern die Person beeinflussen oder Druck ausüben. Ob man – unter Anführungszeichen – repariert werden will, soll die Entscheidung des Gehörlosen sein." Wesentlich sei, dass das Erlernen der Gebärdensprache nicht unterbunden wird.

Was hat sich für taube Menschen in Österreich verändert?

Richtig aufgebaut fühlt sich die Welt für Matthias Fenkart jedenfalls in den Räumlichkeiten des Schulungszentrums equalizent an, wo er als Prokurist tätig ist. Das Unternehmen setzt sich für gehörlose und schwerhörige Menschen ein. Dieser Tage feiert es sein 20-jähriges Bestehen. Ein Anlass zum Feiern, auch zur Rückschau: Was hat sich für taube Menschen in Österreich verändert?

Im Bildungsbereich gebe es Bemühungen mit Beigeschmack, sagt Fenkart. Gehörlose Kinder würden nicht mehr gescholten, wenn sie in der Schule gebärden. Früher gab es eigene Klassen für Gehörlose, "da war der Zusammenhalt untereinander stark", erinnert er sich. "Man wurde diskriminiert, war aber nicht allein." In heutigen Integrationsklassen, deren Idee er grundsätzlich begrüßt, fehle Gehörlosen dieser Rückhalt. Ohne bilinguale Kindergärten und gebärdensprachkompetente Lehrkräfte, die wissen, wie man mit tauben Kindern umgeht, sieht er kein Potenzial für Verbesserung. Für den gesamten Bildungsweg müssten "mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden". Positiv sieht Fenkart den digitalen Wandel: "Das Internet mit all seinen Möglichkeiten hat viel für Gehörlose geöffnet."

Hürden müssen gehörlose Menschen aller Altersklassen in einer "oral fixierten Welt", wie Fenkart es beschreibt, nach wie vor überwinden. Verschärft wird die Situation durch einen immensen Mangel an Dolmetscherinnen und Dolmetschern. Umfassende Aus- und Weiterbildungen würden oft daran scheitern: "Wenn ich dafür viele Stunden einen Dolmetscher organisieren muss und mir das nicht leisten kann, muss ich notgedrungen eine andere Ausbildung machen – womöglich mit niedrigerem Abschluss. Man hat nicht die freie Wahl", sagt Fenkart, der sich für einen Rechtsanspruch auf solche Leistungen stark macht.